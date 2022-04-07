Нагельсманн считает заслуженным поражение «Баварии» от «Вильярреала»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельманн считает, что его команда заслужила поражение от «Вильярреала», не сумев забить испанцам ни гола. «Вильярреал» отличился единожды, но мог забить еще несколько мячей. Нагельсманн считает, что его команде еще повезло - он согласен с тем, что соперник мог забить больше.

- Заслуженное нами поражение, мы не выглядели лучшим образом. Сперва, в первой части игры, проваливались в бороне, во второй же, когда надо было идти вперед, не могли создать моменты. В результате мы часто теряли контроль над игрой и вполне могли пропустить еще, - заявил Нагельсманн, цитируемый пресс-службой УЕФА.