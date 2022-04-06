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Рульи — о матче с «Баварией»: «Постараемся добиться успеха за счёт командной игры»

06 Апреля 2022 • 11:54 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.80 4.40 1.53
Через 9 ч. 43 мин.

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Аргентинец не стал отрицать, что мюнхенский клуб является фаворитом противостояния, но «Вильярреал» постарается провести хороший матч, чтобы войти в историю.

Рульи отметил важность слаженных действий на поле между футболистами, приведя в пример ответную игру с «Ювентусом» в 1/8 финала.

«В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за каждого. Сегодня мы постараемся сделать то же самое», — приводит слова Рульи официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится сегодня, 6 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Херонимо Рульи
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
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