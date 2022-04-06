Данджума: «Я один из лучших вингеров в мире»

Полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума заявил журналистам, что считает себя одним из лучших полузащитников планеты.

«Если мы посмотрим на то, что я сделал в этом сезоне, будет вполне справедливо сказать, что я один из лучших вингеров в мире», — сказал он The Guardian, когда его попросили оценить свой первый сезон в Испании.

В нем футболист забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах Ла Лиги.

«Чтобы быть лучшим, нужно стремиться к большему, а я еще многого хочу достичь. Я совершал ошибки, так что мне есть куда развиваться. Я думаю, что на данный момент я нахожусь в хорошей форме – 25 лет, в «Вильярреале», играю в Лиге чемпионов», - сказал Данджума перед первой игрой четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией».