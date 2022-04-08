Кан об игре с «Вильярреалом»: «Всё под контролем, но в ответном матче нужна другая игра»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан был расстроен тем, как выглядела команда в первом четвертьфинальном матче «Лиги чемпионов» против «Вильярреала».

«Разочаровывающий вечер в Вильярреале. Вчера команда упустила все то, что обычно делает их такими сильными. У нас по-прежнему все под контролем, но в ответном матче нам нужна другая игра!», - написал Кан в своих соцсетях.

Кан также сообщил, что команда уже забыла о поражении и сосредотачивается на следующем матче Бундеслиги против «Аугсбурга».

Игра Лиги чемпионов закончилась с минимальным счетом в пользу испанского клуба. Ответный матч пройдет во вторник, 12 апреля, в Мюнхене.