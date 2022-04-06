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Лига чемпионов

Быстрый гол помог «Вильярреалу» одержать неожиданную победу над «Баварией»

06 Апреля 2022 • 23:54 Комментировать (2)
Вильярреал
1:0
Бавария
окончен

«Вильярреал» сотворил главную сенсацию первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанцы быстро открыли счёт в матче с «Баварией» и смогли удержать преимущество.

Протокол игры  
Вильярреал 1:0Бавария
(1:0) Данджума Арно8'   
Рульи ХеронимоФойт Хуан  81' (Чуквезе Саму (  81') Альбиоль РаульТоррес Пау IIЭступиньян Первис   74'Ло Чельсо ДжованиКапу ЭтьенПарехо ДаниэльКоклен Франсис  59' (Педраса Альфонсо (  59') Морено ХерардДанджума Арно  81' (Орье Серж (  81')
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесПенья РубенМарио ГаспарИборра ВисентеАсенхо СерхиоТригерос МануэльПино ЙеремиАлькасер Пако
Нойер МануэльПавар Бенжамен  71' (Зюле Никлас (  71') Юпамекано ДеоЭрнандес ЛюкаАльфонсо ДэвисКиммих ЙозуаМусиала ДжамалКоман КингслиМюллер Томас  62' (Горецка Леон (  62') Гнабри Серж  62' (Сане Лерой (  62') Левандовски Роберт
Запасные: Ваннер ПаульТильман МаликНьянзу ТангиРока МаркРичардс ОмарУльрайх СвенФрюхтль КристианЧупо-Мотинг ЭрикСтанишич ЙосипЗабитцер Марсель
06 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

В среду было сыграно ещё два первых матча в рамках четвертьфиналов Лиги чемпионов. «Вильярреал» в своей истории добирался до полуфинала турнира и мечтает повторить тот успех, но в соперники испанцам попала мюнхенская «Бавария». Первый матч прошёл в Испании.

«Вильярреал» довольно быстро смог воспользоваться преимуществом домашнего поля. Уже на 9-й минуте Ло Чельсо прорывался по правому флангу, обыгрался с Морено, а затем от лицевой линии сделал передачу в центр штрафной. У Парехо удар не получился, зато он скинул мяч на Данджуму, который в касание пробил в угол.

После этого на поле была десятиминутка, когда команды много нарушали правила. «Вильярреал» пытался сбить порыв «Баварии», чтобы не дать той быстро прийти в себя. К середине первого тайма темп игры снизился. Причём было не очень понятно, кто скорее пытался его разогнать. «Вильярреал» пытался атаковать, хотя их атакам не хватало акцента. «Бавария» же и вовсе толком ничего не создавала.

За три минуты до перерыва подопечные Унаи Эмери отправили и второй мяч в ворота Мануэля Нойера. Однако мяч Коклена был отменён из-за офсайда. В итоге на перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Начало второй половины «Вильярреал» начал довольно спокойно, контролируя ход матча. Мюнхенцы старались что-то сделать, но у них ничего не выходило.

Первый опасный момент после перерыва также создали хозяева. Спустя 8 минут после возобновления игры Морено справа получил мяч и решился на выстрел из-за пределов штрафной, но немцев спасла штанга. Вскоре Эступиньян сделал передачу на левый фланг штрафной на ход Данджуме, который прострелил, а Морено в касание бил, но Дэвис в подкате заблокировал этот выстрел. Затем Нойер вышел почти до центрального круга, ошибся в передаче, и Морено постарался со своей половины поля поразить пустые ворота, но в створ не попал.

«Бавария» создала свой шанс минут за двадцать пять до конца матча. Коман бил с правого угла штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой. Чуть позже француз получил мяч в районе уже левого угла штрафной и пальнул в дальний угол и попал в створ, но Рульи выручил команду.

В компенсированное время Коман вновь получил мяч в пределах штрафной, но его удар Рульи парировал. В оставшееся время «Бавария» так и не смогла найти подходы к воротам «Вильярреала». Хозяева же спокойно отоборонялись и смогли удержать победу. Конечно, преимущество лишь минимальное, тем не менее, с ним не так уж плохо ехать в Мюнхен. Ответная встреча состоится в следующий вторник в Мюнхене. Перед поездкой в Германию «Вильярреал» примет «Атлетик» из Бильбао. «Бавария» же будет готовиться к отварному поединка домашней встречей с «Аугсбургом».

Роман Андреев

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окончен Вильярреал 1:0 Бавария 5.40 4.30 1.57
окончен Челси 1:3 Реал Мадрид 2.20 3.40 3.60
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