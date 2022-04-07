Данджума: Эмери - очень мудрый стратег

Полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей команды в первом четвертьфинальном матче с «Баварией».

Арно сказал, что футболисты «Вильярреала» могут играть даже лучше, чем сегодня. Данджума отметил, что большую роль в победе сыграл наставник «жёлтой субмарины» Унаи Эмери. Голландец добавил, что Эмери очень мудрый стратег, который не сомневается в своих игроках и всегда их поддерживает.

Напомним, что «Вильярреал» в первом поединке неожиданно обыграл «Баварию» со счётом 1:0.