Эмери: «Вокруг «Вильярреала» гораздо менше лишнего шума, чем в «ПСЖ»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» сравнил работу в испанском клубе с временем, проведённым в «ПСЖ» и «Арсенале».

Специалист рассказал, что вокруг «Вильярреала» гораздо меньше вредоносного шума, чем это было во Франции и в Англии.

«Я имею в виду вещи, которые отвлекают команду: соцсети, агенты, семья, критика. Всё это дестабилизирует клуб», — приводит слова Эмери L’Équipe.

Матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится сегодня, 6 апреля, в Испании. Начало — 22:00 по московскому времени. Ранее команды встречали друг с другом два раза, и обе встречи остались за мюнхенцами.