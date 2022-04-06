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Лига чемпионов

Эмери: «Вокруг «Вильярреала» гораздо менше лишнего шума, чем в «ПСЖ»

06 Апреля 2022 • 12:17 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.80 4.40 1.53
Через 8 ч. 2 мин.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» сравнил работу в испанском клубе с временем, проведённым в «ПСЖ» и «Арсенале».

Специалист рассказал, что вокруг «Вильярреала» гораздо меньше вредоносного шума, чем это было во Франции и в Англии.   

«Я имею в виду вещи, которые отвлекают команду: соцсети, агенты, семья, критика. Всё это дестабилизирует клуб», — приводит слова Эмери L’Équipe.

Матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится сегодня, 6 апреля, в Испании. Начало — 22:00 по московскому времени. Ранее команды встречали друг с другом два раза, и обе встречи остались за мюнхенцами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал ПСЖ Унаи Эмери
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
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