Эмери: Буду расстроен, если мы не пройдём «Баварию»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери поделился с журналистами своим мнением по поводу неожиданной победы испанской команды над мюнхенской «Баварией».

Унаи сказал, что футболисты «Вильярреала» не собираются ограничиваться одной хорошей игрой. Эмери отметил, что победы со счётом 1:0 мало для того, чтобы пройти «Баварию», так что в ответном матче нужно будет действовать осторожнее. Тренер добавил, что он будет очень расстроен, если в итоге его подопечные не смогут пройти немецкий клуб.

Напомним, что «Вильярреал» минимально переиграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче со счётом 1:0.