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«Вильярреал» и «Бавария» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

06 Апреля 2022 • 21:07 Комментировать
Вильярреал
...
Бавария
5.40 4.30 1.57
Через 0 ч. 29 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет «Баварию». Встреча состоится на стадионе «Керамика», а рассудит матч бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Начало – в 22:00 мск.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (к), Пау Торрес, Парехо, Капу, Морено, Фойт, Эступиньян, Данхума, Ло Чельсо, Коклен.

«Бавария»: Нойер (к), Упамекано, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Мусиала.

За текстовой трансляцией вы можете следить здесь.


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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАВАРИЯ
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06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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