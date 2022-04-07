Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «Вильярреала» над «Баварией» со счётом 1:0.

«Сейчас уже ничего не удивляет. Я предполагал, что будет либо ничья, либо победа «Баварии» в один мяч. В матче «Ман Сити» и «Атлетико» я тоже не ждал крупной победы. Стадия такая, что здесь, если команда выберет правильную тактику, если футболисты будут выполнять указания, то будут равные игры. Я не думал, что «Вильярреал» победит. Справедливее была бы ничья, у «Баварии» были моменты, но результатом я все-таки не удивлён.

Думаю, теперь в «Вильярреал» все верят. В Испании уж точно. Но 0:1 это для «Баварии» ничего. Я считаю, что как была «Бавария» фаворитом, так и осталась. Дома «Бавария» играет здорово, забивает по 3-4 мяча. Но «Вильярреал» уже обыграл «Ювентус» и выбил их из ЛЧ. Они показали, как надо играть. Они способны отбиваться и поймать соперника на контратаке. Крупной победы «Баварии» я не жду. Считаю, что сейчас шансы на проход в полуфинал 50 на 50», - сказал Мостовой.