Дайер сравнил атмосферу в матчах АПЛ и Бундеслиги

Защитник «Баварии» Эрик Дайер ответил на вопрос об атмосфере на английских и немецких стадионах.

30-летний футболист пополнил ряды мюнхенцев в начале текущего года, перебравшись из лондонского «Тоттенхэма», за который выступал с 2014 года.

«И в Германии, и в Англии совершенно особенная, но разная атмосфера на стадионах. В Англии нет такого понятия, как ультрас за воротами. Здесь всегда шумно, и атмосфера в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах была просто невероятной. Мне это очень нравится. Я с нетерпением жду возможности увидеть другие стадионы и лучше познакомиться с Бундеслигой», – приводит журналист Нико Линнер слова Дайера.