Романо: Боэ подписал контракт с «Баварией»

Защитник «Галатасарая» Саша Боэ подписал трудовой договор с «Баварией». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года. Подписание контракта с Боэ подтвердил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

— Это была наша приоритетная трансферная цель, — приводит слова функционера Романо.

Ближайший матч «Баварии» запланирован на 3 февраля. В рамках 20-го тура чемпионата Германии команда Томаса Тухеля примет на своем поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.