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Агент Бергвейна прокомментировал интерес «Баварии»

01 Февраля 2024 • 13:18 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1 1.14 X 8.50 2 16.00
03.02 17:30

Натан ван Кооперен, агент нападающего амстердамского «Аякса» Стевена Бергвейна прокомментировал интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«Я могу подтвердить, что «Бавария» выходила с нами на связь для обсуждения трансфера. У нас серьёзные и хорошие отношения с «Баварией». Клуб следит за Бергвейном долгие годы, но трансфер зависит от многих вещей», – заявил агент в интервью Sky Sports.

«Бавария» ускорила прибытие вингера Брайана Сарагосы из «Гранады», поэтому трансфер Бергвейна вряд ли состоится в зимнее трансферное окно. 26-летний Стевен в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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