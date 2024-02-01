Агент Бергвейна прокомментировал интерес «Баварии»

Натан ван Кооперен, агент нападающего амстердамского «Аякса» Стевена Бергвейна прокомментировал интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«Я могу подтвердить, что «Бавария» выходила с нами на связь для обсуждения трансфера. У нас серьёзные и хорошие отношения с «Баварией». Клуб следит за Бергвейном долгие годы, но трансфер зависит от многих вещей», – заявил агент в интервью Sky Sports.

«Бавария» ускорила прибытие вингера Брайана Сарагосы из «Гранады», поэтому трансфер Бергвейна вряд ли состоится в зимнее трансферное окно. 26-летний Стевен в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.