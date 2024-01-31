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Сарагоса дал понять, что хочет поскорее присоединиться к «Баварии»

31 Января 2024 • 15:05 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
03.02 17:30

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса в последние часы дал понять, что хочет поскорее присоединиться к мюнхенской «Баварии». Напомним, трансфер футболиста был оформлен в декабре, но стороны приняли решение, что Сарагоса останется в нынешнем клубе до конца сезона на правах аренды.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, травма Кингсли Комана заставила «Баварию» задуматься об ускорении прибытия Сарагосы. Футболист позитивно отреагировал на сигнал со стороны мюнхенцев и выразил желание немедленно присоединиться к команде.

Источник сообщает, что клубы в данный момент ведут между собой переговоры о сумме компенсации за прекращение аренды.

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Бавария Гранада трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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