Сарагоса дал понять, что хочет поскорее присоединиться к «Баварии»

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса в последние часы дал понять, что хочет поскорее присоединиться к мюнхенской «Баварии». Напомним, трансфер футболиста был оформлен в декабре, но стороны приняли решение, что Сарагоса останется в нынешнем клубе до конца сезона на правах аренды.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, травма Кингсли Комана заставила «Баварию» задуматься об ускорении прибытия Сарагосы. Футболист позитивно отреагировал на сигнал со стороны мюнхенцев и выразил желание немедленно присоединиться к команде.

Источник сообщает, что клубы в данный момент ведут между собой переговоры о сумме компенсации за прекращение аренды.