Тухель пропускает тренировки «Баварии» — известна причина

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель не руководит командой на тренировках. Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох.

По сведениям источника, немецкий специалист заболел гриппом. Пока неизвестно, будет ли Тухель присутствовать на предстоящем матче «Баварии» с мёнхенгладбахской «Боруссией», отмечает журналист.

Встреча 20-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» состоится в воскресенье, 3 февраля. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени.

На данный момент мюнхенский клуб идет на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков в 19 матчах.