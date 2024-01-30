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Травма Киммиха оказалась серьёзнее, чем ожидалось

30 Января 2024 • 16:12 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
03.02 17:30

Травма полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Bild.

Ранее главный тренер команды из Мюнхена Томас Тухель сообщал, что 28-летний футболист имеет проблемы с плечом.

Ожидалось, что Киммих пропустит только матч 19-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Сейчас же, как предполагает Bild, футболист рискует пропустить ещё три игры «Баварии». Точные сроки восстановления полузащитника неизвестны. 

В текущем сезоне Киммих провёл за «Баварию» 23 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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