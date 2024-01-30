Травма Киммиха оказалась серьёзнее, чем ожидалось

Травма полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Bild.

Ранее главный тренер команды из Мюнхена Томас Тухель сообщал, что 28-летний футболист имеет проблемы с плечом.

Ожидалось, что Киммих пропустит только матч 19-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Сейчас же, как предполагает Bild, футболист рискует пропустить ещё три игры «Баварии». Точные сроки восстановления полузащитника неизвестны.

В текущем сезоне Киммих провёл за «Баварию» 23 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.