«Бавария» думает, что в ситуации с Дэвисом виноваты агенты

Мюнхенская «Бавария» всё ещё не может договориться о новом контракте с левым защитником Альфонсо Дэвисом. По информации от инсайдера Франка Линкеша, в стане «красной машины» считают, что в сложившейся ситуации виноваты агенты.

Отметим, что Дэвис требует у «Баварии» удвоения зарплаты. Футболист хочет зарабатывать 13 миллионов евро в год, на что руководство не готово пойти. «Бавария» заметила, что на фоне всех слухов Альфонсо начал хуже выступать на поле.

Напомним, 23-летнего канадца следующим летом хочет заполучить мадридский «Реал». Через полтора года у Дэвиса истекает контракт с «Баварией», чем готовы воспользоваться в «королевском клубе».