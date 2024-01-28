Тухель рассказал, в какой топ-лиге хотел бы поработать

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил, где хотел бы поработать в будущем.

— Мне было бы интересно снова поработать за границей. Например, в Испании, там выдающийся чемпионат, — приводит слова Тухеля Barca Universal.

Напомним, немецкий специалист возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. В текущем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 47 очков в 19 турах.

Ранее 50-летний Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и лондонский «Челси». Действующий контракт тренера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

