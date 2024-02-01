Фройнд: Сарагоса усилит «Баварию»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал трансфер вингера Брайана Сарагосы из «Гранады».

«Брайан видит свое будущее в «Баварии» — это будущее начинается сейчас. Мы очень рады, что он усилит нас во второй половине сезона», — приводит слова Фройнда пресс-служба немецкого гранда.

В текущем сезоне 22-летний Сарагоса принял участие в 21 матче в составе «Гранады», забил шесть мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Ближайший матч «Баварии» пройдет 3 февраля. Соперником команды Томаса Тухеля станет «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.