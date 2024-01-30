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Тренер «Галатасарая»: «Продажа Боэ – самая крупная в истории турецкого футбола»

30 Января 2024 • 04:07 Комментировать
Самсунспор
...
Галатасарай
02.02 20:00

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о переходе Саши Боэ в «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил о подписании 23-летнего правого защитника в воскресенье. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн евро.

«Это самая крупная продажа в истории турецкого футбола. Мы должны поздравить клуб и руководство. Саша всегда усердно работал, он является примером для других, и нам стоит отдать ему должное.

Конечно, как тренеру, мне жаль, ведь я потерял важного игрока, но это очень серьёзная сделка для «Галатасарая». Я желаю Боэ добиться успехов в «Баварии», – цитирует Bayern & Germany Бурука.

Примечательно, что в июле 2021 года «Галатасарай» приобрёл Сашу Боэ у «Ренна» за 5,6 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Окан Бурук Саша Боэ ещё теги

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