Тренер «Галатасарая»: «Продажа Боэ – самая крупная в истории турецкого футбола»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о переходе Саши Боэ в «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил о подписании 23-летнего правого защитника в воскресенье. Стоимость трансфера оценивается в 30 млн евро.

«Это самая крупная продажа в истории турецкого футбола. Мы должны поздравить клуб и руководство. Саша всегда усердно работал, он является примером для других, и нам стоит отдать ему должное.

Конечно, как тренеру, мне жаль, ведь я потерял важного игрока, но это очень серьёзная сделка для «Галатасарая». Я желаю Боэ добиться успехов в «Баварии», – цитирует Bayern & Germany Бурука.

Примечательно, что в июле 2021 года «Галатасарай» приобрёл Сашу Боэ у «Ренна» за 5,6 млн евро.