Тухель оценил игру 19-летнего Павловича

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о выступлении молодого полузащитника Александра Павловича.

В субботу 19-летний футболист отметился голом во втором матче кряду, поразив ворота «Боруссии» Мёнхенгладбах. Встреча завершилась победой действующих чемпионов Германии со счётом 3:1.

«Алекс играет очень уверенно – так же, как и тренируется. Он прекрасный футболист и приятный парень. Оба его гола были очень важными, поскольку стали для нас первыми в этих матчах. Он заслуживает больших комплиментов, как и вся команда», – передаёт Bayern & Germany комментарии Тухеля.

В активе Александра Павловича два забитых мяча и две результативные передачи в десяти поединках за первую команду «Баварии».