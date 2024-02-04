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Тухель оценил игру 19-летнего Павловича

04 Февраля 2024 • 03:35 Комментировать
Бавария
3:1
Боруссия М

Рулевой «Баварии» Томас Тухель рассказал, что думает о выступлении молодого полузащитника Александра Павловича.

В субботу 19-летний футболист отметился голом во втором матче кряду, поразив ворота «Боруссии» Мёнхенгладбах. Встреча завершилась победой действующих чемпионов Германии со счётом 3:1.

«Алекс играет очень уверенно – так же, как и тренируется. Он прекрасный футболист и приятный парень. Оба его гола были очень важными, поскольку стали для нас первыми в этих матчах. Он заслуживает больших комплиментов, как и вся команда», – передаёт Bayern & Germany комментарии Тухеля.

В активе Александра Павловича два забитых мяча и две результативные передачи в десяти поединках за первую команду «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Александр Павлович ещё теги

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