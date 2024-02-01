Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Нюбель наконец показывает игру, которую мы от него ожидали»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал выступления голкипера Александра Нюбеля в нынешнем сезоне в составе «Штутгарта». Напомним, немецкий вратарь защищает цвета «швабов» на правах аренды.

«Нюбель наконец показывает игру, которую мы от него ожидали, когда оформляли трансфер. Мы можем только порадоваться за Александра. Ему нужно продолжать в том же духе. Когда придёт время, мы поговорим с ним и обсудим будущее», – цитирует Дрезена журналист Филипп Кесслер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хотела бы переподписать контракт с Нюбелем и продлить его аренду в «Штутгарте» до лета 2025 года.