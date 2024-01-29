Сане назвал главные цели «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане рассказал о главных целях своей команды на оставшуюся часть сезона. Немецкий вингер лишь подтвердил амбиции клуба выиграть все возможные трофеи.

«Я определённо хотел бы выиграть чемпионат Германии и Лигу чемпионов. Надеюсь, мы сможем это сделать», – цитирует Лероя журналист Юлиан Бюль.

Напомним, «Бавария» ранее уже вылетела из Кубка Германии, который не может завоевать с 2020 года. Сане в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился 8 голами и 10 результативными передачами. У нападающего через полтора года истекает контракт с командой Томаса Тухеля.