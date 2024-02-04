Кейн повторил рекорд Левандовски и Герда Мюллера

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну покорился очередной рекорд.

Англичанин поразил ворота «Боруссии» Мёнхенгладбах в субботнем матче чемпионата Германии (2:1). На счету Кейна теперь 24 забитых мяча в 20 матчах Бундеслиги. Как информирует журналист Бен Джейкобс, 30-летний форвард в своём дебютном сезоне в «Баварии» смог повторить рекорд Герда Мюллера (1969/70) и Роберта Левандовски (2020/21) по количеству голов после первых 20 туров высшего немецкого дивизиона.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом прошлого года. Нападающий лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги, опережая Серу Гирасси из «Штутгарта», поразившего ворота 17 раз.