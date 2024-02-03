​Мюллер установил рекорд – у него 500 побед с «Баварией»

В субботу «Бавария» порадовала армию своих болельщиков домашней победой над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:1. Теперь нападающий мюнхенской команды Томас Мюллер имеет за своими плечами 500 побед с «Баварией».

Мюллер стал первым игроком «Баварии», которому покорилась отметка в 500 побед, о чём рассказывает пресс-служба мюнхенского клуба.

Следующий матч «Бавария» проведёт в субботу, 10 февраля. Команда Томаса Тухеля будет играть против «Байера» на выезде. Именно леверкузенцы сейчас располагаются на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на два очка.