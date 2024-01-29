Дэвис: «Мне очень комфортно в «Баварии»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что отлично себя чувствует в клубе.

Будущее канадца – предмет постоянных обсуждений в СМИ: контракт игрока с «Баварией» истекает через полтора года, и ситуацией готов воспользоваться мадридский «Реал», считающий латераля одной из трансферных целей на летнее окно.

«Мне очень комфортно в «Баварии», – высказывается Дэвис в интервью Kicker. – Я играю в невероятной команде, за один из лучших клубов Европы», – заявил 23-летний игрок.

Альфонсо Дэвис представляет цвета мюнхенского гранда с начала 2019 года. В текущем сезоне футболист отметился одним забитым голом и тремя ассистами в 26 матчах.