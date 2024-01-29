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Дэвис объяснил, почему у него случился спад

29 Января 2024 • 14:26 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
03.02 17:30

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис объяснил причину своего спада. Напомним, в 2020 году канадца считали лучшим левым фуллбеком в мире.

«В 2020 году на меня никто не обращал внимания, я был неизвестным игроком, но затем пробился в основу и показал хороший уровень. Конечно, после этого ожидания людей от моей игры стали выше. Должен сказать, что я в основном играл хорошо, за исключением нескольких матчей. Мой стиль игры изменился. Я стал меньше рисковать и идти в обводку. Впрочем, сейчас я лучше понимаю некоторые вещи, о которых не знал 4 года назад», – сказал 23-летний канадец в интервью журналисту Франку Линкешу.

У Дэвиса через полтора года истекает контракт с «Баварией». Игрок интересен мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

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