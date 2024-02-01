Сарагоса: «Надеюсь, смогу провести в «Баварии» много лет»

Новичок «Баварии» Брайан Сарагоса высказался о своём переходе.

22-летний футболист, ранее выступавший за «Гранаду», пополнил ряды мюнхенцев в последние часы зимнего трансферного окна, хотя изначально переход был запланирован на предстоящее лето.

«В последние два дня я почти не спал. После того, как мне позвонила «Бавария», я просто хотел приехать сюда. Последние несколько дней были трудными, но теперь я здесь. Это то, чего я хотел. Надеюсь, проведу в «Баварии» много лет», – сказал Сарагоса, также охарактеризовавший свои игровые качества: «Я быстрый игрок, мне нравится идти в дриблинг, я представляю угрозу перед воротами», – заявил в интервью клубному каналу «Баварии» испанец.