Тухель может пропустить предстоящий матч «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может пропустить предстоящий матч Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист подхватил грипп и пропускает тренировки команды.

По информации журналиста Керри Хау, Тухель до сих пор не оправился от своей болезни. По этой причине, вероятно, тренер пропустит игру с «Боруссией», отмечает источник.

Матч 20-го тура чемпионата Германии «Бавария» - «Боруссия» пройдет завтра, 3 января. Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию данной игры.