Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

В последнее время в СМИ нередко появляются слухи о возможном уходе немецкого футболиста из «Баварии». Интерес к хавбеку приписывался «ПСЖ», «Барселоне», «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и другим клубам. Как сообщает Football Insider, «Тоттенхэм» также рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока. «Шпоры» могут обратиться к кандидатуре звезды мюнхенцев, если так и не договорятся с «Челси» по трансферу Конора Галлахера.

Стоимость Йозуа Киммиха оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года.