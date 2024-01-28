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«Тоттенхэму» интересен звёздный игрок «Баварии» слухи

28 Января 2024 • 23:06 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

В последнее время в СМИ нередко появляются слухи о возможном уходе немецкого футболиста из «Баварии». Интерес к хавбеку приписывался «ПСЖ», «Барселоне», «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и другим клубам. Как сообщает Football Insider, «Тоттенхэм» также рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока. «Шпоры» могут обратиться к кандидатуре звезды мюнхенцев, если так и не договорятся с «Челси» по трансферу Конора Галлахера.

Стоимость Йозуа Киммиха оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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