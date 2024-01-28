Агент: «Тухель лично звонил Дрэгушину, разговор продлился полчаса»

Агент защитника «Тоттенхэма» Раду Дрэгушина рассказал, как его клиента пытался убедить Томас Тухель.

«Баварии», напомним, не удалось перехватить румынского центрального защитника у «Тоттенхэма». «Шпоры» купили игрока у «Дженоа» в начале января.

«Когда поступает предложение от «Баварии», невозможно не задуматься, ты обязан всё тщательно взвесить, ведь это «Бавария». Мы попросили одну ночь на размышления, но к тому моменту уже дали обещание «Тоттенхэму».

Тухель лично звонил Раду – они общались полчаса. Но Дрэгушин уже решил, что хочет перейти именно в «Тоттенхэм», – высказался о недавних событиях представитель 21-летнего футболиста.