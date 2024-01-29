Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис ещё не определился со своим будущим.

23-летний защитник не торопится продлевать контракт, истекающий после завершения следующего сезона. По информации журналиста Франка Линкеша, представители канадца запрашивают для своего клиента зарплату в размере 13 млн евро в год без учёта бонусов, что не устраивает боссов «Баварии» – особенно на фоне недовольства в связи с игровым спадом латераля.

Аналогично ситуацию оценивают и в мадридском «Реале», который считается основным претендентом на игрока: весьма сомнительно, что гранд Ла Лиги удовлетворит вышеуказанные требования.