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«Бавария» и «Реал» не готовы удовлетворить требования Дэвиса по зарплате слухи

29 Января 2024 • 01:08 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
01.02 23:00

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис ещё не определился со своим будущим.

23-летний защитник не торопится продлевать контракт, истекающий после завершения следующего сезона. По информации журналиста Франка Линкеша, представители канадца запрашивают для своего клиента зарплату в размере 13 млн евро в год без учёта бонусов, что не устраивает боссов «Баварии» – особенно на фоне недовольства в связи с игровым спадом латераля.

Аналогично ситуацию оценивают и в мадридском «Реале», который считается основным претендентом на игрока: весьма сомнительно, что гранд Ла Лиги удовлетворит вышеуказанные требования.

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Сегодня, 29 Января
01:08 · Германия. Бундеслига
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