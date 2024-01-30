«Бавария» в ближайшие дни может купить вингера

Мюнхенская «Бавария» может совершить как минимум ещё одну покупку до закрытия зимнего трансферного окна. По информации от издания Bild, в клубе задумываются над приглашением нового вингера.

Ранее «Бавария» потеряла травмированного Кингсли Комана на два месяца. Другой вингер в лице Сержа Гнабри будет вынужден пропустить ещё как минимум 3 недели. В связи с этим перед руководством «Баварии» стоит выбор: купить нового футболиста в атаку или же довериться молодому Матису Телю.

Напомним, 18-летний Тель в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Пока неизвестно, какие вингеры числятся в шорт-листе «Баварии».