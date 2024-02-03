«Бавария» продолжает убеждать Дэвиса продлить контракт, зарубежный топ-клуб следит за ситуацией

«Бавария» не сдаётся в попытках убедить левого защитника Альфонсо Дэвиса продлить контракт, который истекает летом 2025 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство мюнхенцев всё ещё верит, что 23-летний канадец откажется от своих больших требований по зарплате.

Отмечается, что за ситуацией до сих пор пристально наблюдает мадридский «Реал», который хотел бы пригласить Дэвиса летом. Напомним, Альфонсо требует от «Баварии» зарплату в размере 12-13 миллионов евро в год – это в два раза больше, чем футболист зарабатывает сейчас.

В этом сезоне Дэвис отметился одним голом и тремя ассистами в Бундеслиге.