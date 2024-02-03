«Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Если «Байер» спокойно переигрывал «Дармштадт», то его конкуренты из «Баварии» провели непростой поединок против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Лерой Сане в дебюте едва не открыл счет, но попал в перекладину. Снова он на острие, на сей раз выход один на один с вратарем и промах. Гарри Кейн со штрафного был близок к успеху, но вратарь шикарно сработал на ленточке. Нико Эльведи отобрал мяч в центре поля, обыгрался с партнером и поразил ближний нижний угол ворот - 0:1. Томас Мюллер у штрафной дождался подключения Александра Павловича, который в итоге с острого угла сравнял счет. Мюллер эффективно сыграл и на 70-й минуте, после его навеса Гарри Кейн переиграл защитника и забил мяч - 2:1. В концовке Сане набросил мяч к линии вратарской, и Маттейс де Лигт головой вонзил мяч под планку.

«Бавария» остается второй с отставанием в два очка от «Байера», «Боруссия» - 13-я.