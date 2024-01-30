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«Бавария» может ускорить трансфер Сарагосы

30 Января 2024 • 14:52 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
03.02 17:30

Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время может заполучить в команду нового вингера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, команда Томаса Тухеля раздумывает над тем, чтобы ускорить приход вингера Брайана Сарагосы, трансфер которого был оформлен в декабре.

Напомним, «Бавария» оставила Сарагосу в «Гранаде» до конца сезона на правах аренды. Впрочем, травма Кингсли Комана заставила мюнхенцев задуматься над тем, чтобы ускорить прибытие испанца на «Альянц Арену».

Ранее сообщалось, что Коман пропустит из-за травмы два месяца. Серж Гнабри не сможет помочь своей команде в ближайшие три недели.

22-летний Сарагоса в этом розыгрыше Ла Лиги отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гранада трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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