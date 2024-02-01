Сарагоса может дебютировать за «Баварию» уже в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах

Новичок «Баварии» Брайан Сарагоса может дебютировать за мюнхенский клуб уже в субботу в ближайшем матче Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Отметим, что Сарагоса уже прибыл в Мюнхен, где вскоре приступит к тренировкам с «Баварией». Трансфер испанского вингера из «Гранады» был оформлен в декабре, но по изначальному плану предполагалось, что футболист останется в Ла Лиге до лета на правах аренды. Тем не менее, травмы Кингсли Комана и Сержа Гнабри заставили руководство «Баварии» ускорить трансфер Сарагосы.

22-летний Сарагоса в этом розыгрыше Ла Лиги отметился 6 голами и 2 ассистами.