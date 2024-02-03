​«Бавария» потеряла важного игрока – Тухель высказался о травме

В субботу «Бавария» на своём поле обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:1. Неприятным моментом для мюнхенцев стала травма Альфонсо Дэвиса – защитника пришлось менять ближе к завершению встречи.

После игры комментарий по поводу повреждения Дэвиса дал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Он подвернул колено. Мы подождём [результатов обследования]. У меня нет слов, если он снова вылетит, особенно сейчас, когда он набрал форму», - сказал Тухель немецкому Sky.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Байера», располагающегося на вершине турнирной таблицы.