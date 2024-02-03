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​«Бавария» потеряла важного игрока – Тухель высказался о травме

03 Февраля 2024 • 22:07 Комментировать
Бавария
3:1
Боруссия М

В субботу «Бавария» на своём поле обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:1. Неприятным моментом для мюнхенцев стала травма Альфонсо Дэвиса – защитника пришлось менять ближе к завершению встречи.

После игры комментарий по поводу повреждения Дэвиса дал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

«Он подвернул колено. Мы подождём [результатов обследования]. У меня нет слов, если он снова вылетит, особенно сейчас, когда он набрал форму», - сказал Тухель немецкому Sky.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Байера», располагающегося на вершине турнирной таблицы.

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