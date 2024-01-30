Нойер назвал своего лучшего друга в «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер назвал своего лучшего друга в команде. Немец признался, что поддерживает самые тёплые отношения с нападающим Мануэлем Нойером, с которым вместе выступает с 2011 года.

«Наверно, вы знаете, с кем я дольше всего играю за «Баварию». С Мюллером никогда не соскучишься, приятно видеть его каждый день. Мы находимся примерно в одном возрасте и пережили вместе много вещей. Мы хорошо знаем друг друга не только на футбольном поле, а и лично», – сказал Нойер в беседе с изданием Bild.

Напомним, Нойер и Мюллер недавно продлили свои контракты с «Баварией» до лета 2025 года. Эти футболисты вместе выиграли с мюнхенцами две Лиги чемпионов.