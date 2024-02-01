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Сарагоса присоединится к «Баварии» в четверг

01 Февраля 2024 • 01:46 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
1 1.14 X 8.50 2 16.00
03.02 17:30

Вингер Брайан Сарагоса пополнит ряды «Баварии» уже сейчас, а не после завершения сезона.

Ранее мюнхенский клуб договорился с «Гранадой» о летнем трансфере испанца, однако сделка была пересмотрена – игрок потребовался немецкому гранду прямо сейчас. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали условия немедленного перехода Сарагосы. Уже в четверг 22-летний футболист прилетит в Мюнхен и проведёт тренировку с «Баварией». «Гранада» получит дополнительные 3-4 млн евро за досрочный уход своей звезды.

В активе Брайана Сарагосы шесть забитых голов и два результативных паса в 21 матче нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гранада трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса ещё теги

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