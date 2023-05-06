Стерлинг: «Один из худших моментов в моей карьере»

«Челси» на текущий момент занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Комментарий по поводу плохих результатов команды дал вингер Рахим Стерлинг.

«Лично для меня это один из худших моментов в карьере. У меня всё складывалось довольно гладко – были победы – но иногда в жизни наступает время вызова. Я не пытаюсь спрятаться, а готов сталкиваться с этим. Это только сделает меня сильнее, как и всю нашу команду. Такие проблемы имеют важное значение для вашего будущего – не только в футболе, но и в жизни», - сказал Стерлинг Sky Sports.

В субботу «Челси» играет против «Борнмута». Не пропустите текстовую трансляцию.