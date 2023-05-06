Лэмпард: «На следующем месте не хочу быть временным тренером»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который должен будет покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона, высказался о своём будущем.

По словам английского специалиста, он больше не хочет быть временным наставником и намерен получить работу в клубе, где он сможет развиваться.

«Я хотел бы иметь возможность работать где-то, где есть шанс развиваться так, как я хочу, и я прекрасно понимаю, что это за путь», — приводит слова Лэмпарда The Guardian.

Свой ближайший матч «Челси» проведёт сегодня, 6 мая, против «Борнмута». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.