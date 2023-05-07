Лэмпард: «Это первый шаг»

Лондонский «Челси» одержал свою первую победу при новом-старом тренере, Фрэнке Лэмпарде, это случилось в игре с «Борнмутом» - «пенсионеры» побаловали себя «вишней», выиграв со счетом 3:1. Наставник лондонского клуба доволен и считает это первым шагом на пути к грядущим успехам.

- Я доволен. Мы положили конец неудачной серии, это непростой год, и впереди еще много работы. Но мы заслужили эту победу по игре, а не просто так. Это шаг вперед для парней. Мы выиграли на стадионе, где были проблемы у очень многих в этом году, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.