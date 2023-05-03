Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» подписал 18-летнего нападающего Алекса Матоса

03 Мая 2023 • 18:37 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.60 X 3.50 2 2.05
06.05 17:00

«Челси» завершил трансфер Алекса Матоса — документы и контракты были подписаны.

За свою карьеру Алекс Матос играл в составе таких клубов как «Норвич Сити» U18, «Норвич Сити» U21, играл за сборную страны Англия U15.

Талант 2004 года рождения, чаще всего играет правым вингером, но также может сыграть левым и центральным нападающим. Алекс в Премьер-лиги U18 22/23 сыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Матос перешел из «Норвича» на правах бесплатного трансфера.

Молодой вингер станет частью проекта главы молодежного департамента Джима Фрейзера,  добиваясь подписания контракта для создания лучшей команды U21, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси алекс матос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.05.23 в 22:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.37 5.40 8.00
Видео
03.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
1.27 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
19:06 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Клопп мне очень помог»
18:57 · Англия. Премьер-лига
Месси интересен клубам АПЛ слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
Забитцер оценил уровень Каземиро
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал 18-летнего нападающего Алекса Матоса
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах по Макаллистеру
18:08 · Англия. Премьер-лига
Осимхен склоняется к переезду в Английскую премьер-лигу
17:12 · Англия. Премьер-лига
Грасия: «Я уверен, что «Лидс» достигнет своей цели»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Переход Милнера в «Брайтон» практически завершён
15:41 · Англия. Премьер-лига
Петр Чех – новый член Зала славы АПЛ
14:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Варан и Мактоминай не сыграют в ближайших двух матчах»
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» провела переговоры с отцом Кейна
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Рома» будет требовать за Абрахама 40-45 миллионов евро
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» постарается купить Риса Джеймса, если такая возможность подвернётся
13:52 · Англия. Премьер-лига
Дибала летом может оказаться в АПЛ
13:48 · Англия. Премьер-лига
Хаттон: «Милнер способен усилить «Брайтон»
Все новости
Рекомендуем