«Челси» подписал 18-летнего нападающего Алекса Матоса

«Челси» завершил трансфер Алекса Матоса — документы и контракты были подписаны.

За свою карьеру Алекс Матос играл в составе таких клубов как «Норвич Сити» U18, «Норвич Сити» U21, играл за сборную страны Англия U15.

Талант 2004 года рождения, чаще всего играет правым вингером, но также может сыграть левым и центральным нападающим. Алекс в Премьер-лиги U18 22/23 сыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Матос перешел из «Норвича» на правах бесплатного трансфера.

Молодой вингер станет частью проекта главы молодежного департамента Джима Фрейзера, добиваясь подписания контракта для создания лучшей команды U21, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.