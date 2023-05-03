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Лэмпард – первый за 35 лет тренер-англичанин, проигравший в 10 матчах кряду

03 Мая 2023 • 00:39 Комментировать
Борнмут
...
Челси
06.05 17:00

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард сегодня проиграл свой десятый матч во всех турнирах кряду. Печальным для всех болельщиков «синих» фактом делится Opta Sports.

По информации источника, Лэмпард стал первым английским тренером, который проиграл 10 матчей подряд, возглавляя команду высшей лиги со времен Артура Кокса в феврале 1988 года с «Дерби Каунти».

Напомним, что до неожиданного назначения в «Челси» Лэмпард возглавлял одного из аутсайдеров текущего сезона АПЛ – «Эвертон». «Ириски» до сих пор бьются за выживание и являются одним из явных кандидатов на вылет из Премьер-лиги.

«Арсенал» продлил страдания «Челси»: Лэмпард проиграл шестой матч из шести

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард
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