Чилуэлл: «Наши соперники раз за разом чувствуют себя комфортно, это не совпадение»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл признал, что соперникам нравится играть против «синих» в нынешнем сезоне. Напомним, команда Фрэнка Лэмпарда сейчас располагается на двенадцатом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Против нас сейчас довольно приятно играть, мы видим это на протяжение всего сезона. Наши соперники раз за разом чувствуют себя комфортно, это не совпадение. Нам очень больно, мы чувствуем злость», – цитирует Чилуэлла официальный сайт «Челси».

Вчера «Челси» проиграл в дерби «Арсеналу» 1:3. Это поражение стало шестым подряд для «пенсионеров» во всех турнирах. В этих шести поединках команда забила всего два гола.