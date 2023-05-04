«Челси» планирует подписать Заха, а «Кристал Пэлас» хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. Об этом сообщает Daily Mail.

У 30-летнего футболиста в конце текущего сезона истекает трудовой договор с «Кристал Пэлас», поэтому «Челси» сможет пригласить к себе футболиста бесплатно. Отмечается, что «синие» являются серьезными претендентами на Заха, однако в клубе пока еще не было принято окончательного решения по игроку.

Сообщается, что «орлы» предложили своему вингеру новый контракт с повышением заработной платы. По новому договору Заха может получать 228 тысяч евро в неделю (около 12 млн евро в год), это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

В текущем сезоне Заха провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и стал автором трех ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.