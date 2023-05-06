Лэмпард: «Скорее всего, Бадьяшиль выйдет в старте на матч с «Борнмутом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард анонсировал выход центрального защитника Бенуа Бадьяшиля в стартовом составе на матч с «Борнмутом», который состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

«Скорее всего, Бадьяшиль выйдет в старте на матч с«Борнмутом». Он не мог играть за нас в Лиге чемпионов, а из последних игр выходил на поле только в матче с «Брайтоном», который оказался сложным для всех футболистов», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Бадьяшиль перешёл в «Челси» в январе из «Монако» за 38 миллионов евро. Бенуа пока не является регулярным игроком основы на «Стэмфорд Бридж».