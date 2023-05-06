В «Челси» уверены, что в ближайшее время подпишут Онана

«Челси» хочет усилиться голкипером «Интера» Андре Онана

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, «синие» продолжают вести активную работу по возможному трансферу 27-летнего камерунского вратаря. Отмечается, что «Челси» уверен скором завершении сделки, несмотря на большую конкуренцию за Онана среди европейских клубов.

По сведениям источника, «Интер» пытается сохранить своего вратаря, однако футболист намерен покинуть команду и двигаться дальше. Стоит добавить, что «Челси» готов потратить значительную сумму за выкуп контракта Онана у миланского клуба.

В текущем сезоне голкипер провел 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и 16 раз сохранил свои ворота «сухими».