Лебёф – об игре «Челси» против «Арсенала»: «Никогда в жизни такого не видел, это позор»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф раскритиковал «синих» за вчерашнюю игру в лондонском дерби против «Арсенала». Напомним, «канониры» одержали домашнюю победу со счётом 3:1.

«Никогда в жизни такого не видел. Это было ужасно, позорно, стыдно, жалко. Ты можешь показывать плохую игру, такое бывает, но когда ты не показываешь характер и отдачу, это показывает, что ты не являешься профессионалом», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

«Челси» не может выиграть уже 8 матчей подряд. Команда проиграла каждый из 6 поединков в этом сезоне под руководством Фрэнка Лэмпарда, который пришёл на роль временного тренера.